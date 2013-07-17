Путин: отношения России и США важнее беглого ЦРУшника

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения с Соединенными Штатами для него важнее, чем судьба Эдварда Сноудена.

Об этом он сообщает РИА Новости.

Путин настаивает, что случаи, подобные ситуации со Сноуденом, не должны осложнять межгосударственных связей.

"У нас есть свои задачи, в том числе, в направлении развития отношений с США. У нас независимая внешняя политика ", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что ожидает понимания от союзников России.

"Надеюсь, наши партнеры отнесутся к этому спокойно и с пониманием. Межгосударственные связи важнее, чем дрязги спецслужб ", - заявил он.

При этом Путин заверил, что российские власти не намерены вдаваться в детали деятельности Эдварда Сноудена.

"Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям для нас неприемлема", - подчеркнул российский лидер.

Напомним, накануне стало известно о прошении Эдварда Сноудена об убежище, направленном в Федеральную миграционную службу России.

По словам представителя ФМС Залины Корниловой, прошение будет рассмотрено в течение трех месяцев.