Папа Римский будет прощать грехи подписчикам своего Twitter

Папа Римский Франциск пообещал, что будет прощать грехи раскаявшимся из числа подписчиков его страницы в Twitter.

Об этом сообщает The Guardian.

Предполагается, что эти индульгенции будут сокращать время, в течение которого души умерших католиков будут находиться в чистилище перед переселением в рай.

В то же время официальный Ватикан предупредил, что подобные прощения не будут автоматически освобождать от всех грехов, поскольку одним из условий их эффективности является искренняя вера и покаяние в совершенных грехах.

Представители Католической церкви также пояснили, что вечное блаженство в раю, даже с учетом современных технологий, не может быть достигнуто несколькими кликами компьютерной мыши.

Как и раньше, для этого потребуется отказ от греха и принятие основ веры, однако процедурная часть отпущения грехов теперь будет несколько ускорена.

Отпущение грехов также будет достаточно выборочным. Его, например, смогут удостоиться люди, которые 22 июля отправятся в Рио-де-Жанейро на празднование Дня католической молодежи. Те, кто не имеет достаточных средств, смогут получить прощение, следя за событиями в Рио по телевизору или через твиттер.

Отметим, что в Средние Века папские индульгенции заслужили недобрую славу, поскольку нередко становились предметом купли-продажи.

Сейчас Ватикан обещает выдавать индульгенции совершенно бесплатно, основываясь лишь на степени вовлечения потенциальных получателей в дела церкви.