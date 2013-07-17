Королева Британии разрешила однополые браки

Британская королева Елизавета II одобрила законопроект о легализации однополых браков в Англии и Уэльсе.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Этот закон, благодаря королевской подписи, вступит в силу в 2014 году и позволит однополым парам венчаться и регистрировать свои отношения.

Накануне, 16 июля, законопроект был одобрен Палатой лордов и Палатой общин парламента страны. За принятие закона выступили представители как лейбористы и либерал-демократов, так и консерваторы.

При этом Англиканская церковь запретила проведение обрядов венчания однополых пар в своих приходах.

Ранее церковь признала, что не сможет противостоять принятию закона и решила направить свои усилия на то, чтобы уточнить отдельные его положения, касающиеся защиты прав супругов в однополых браках.

Закон о легализации однополых браков был внесен на рассмотрение парламента Великобритании в начале 2013 года. Его инициатором выступил премьер-министр страны и лидер консерваторов Дэвид Кэмерон.

Великобритания стала пятнадцатой страной мира, которая легализовала однополые браки.

Отношения гомосексуальных пар также официально регистрируют в некоторых штатах США и Мексики.

В Европе подобный закон введен на территории Франции – там уже "женились" двое мужчин. При этом французский президент Франсуа Олланд на параде в честь национального праздника – Дня взятия Бастилии – был освистан противниками гомосексуальных браков.