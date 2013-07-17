Власти Дубаев заплатят золотом за каждый сброшенный килограмм

Власти Дубаев решили стимулировать жителей города к похуданию и объявили, что за каждый сброшенный килограмм заплатят один грамм золота.

Об этом сообщает Lenta.ru.

В рамках программы "Ваш вес в золоте", жители города получат по грамму золота (стоимость около 42 долларов США) за каждый сброшенный килограмм лишнего веса.

Акция пройдет с 19 июля по 16 августа.

Тройка лидеров по количеству сброшенных килограммов получат золотые монеты стоимостью 20 тысяч дирхамов - около 5,5 тысяч долларов США.

Вес участников будет замерять в момент регистрации и в заключительный день программы.

Вознаграждение получат те жители Дубаев, которые смогут сбросить не менее двух килограммов за это время.

Как отметил глава городского муниципалитета Хуссейн Нассер Лутах, в Дубаях расположен 91 общедоступный объект для занятия различными видами спорта.

"Жаркая погода не должна служить отговоркой — делать упражнения или заниматься ходьбой можно вечером или рано утром", — отметил он.

Как известно, ожирение – одна из главных причин преждевременных смертей в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным 2007 года, около 68% жителей страны имели избыточный вес.

В июле 2013 года самыми толстыми людьми планеты были признаны мексиканцы.

Ожирением страдают 32,8% мексиканцев, при этом лишний вес, по данным правительства Мексики, наблюдается у 70% населения страны.

Напомним, как сообщал "Главред", проблемы с избыточным весом касаются и украинцев: по данным ООН, каждый пятый гражданин Украины страдает ожирением.