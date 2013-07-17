За побег из СИЗО соратника Деда Хасана были наказаны 25 тюремщиков

После беспрецедентного по своей дерзости побега арестанта из "Матросской тишины" - самого охраняемого СИЗО Москвы, в котором, в частности, содержались после войны нацистские лидеры, были наказаны 25 тюремщиков.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Взыскания получили 25 руководителей в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Поводом к проверке стал побег, который произошел 6 мая – его совершил 32-летний житель Сочи Олег Топалов, арестованный по обвинению в убийстве предпринимателя и его телохранителя.

СМИ сообщали, что он сбежал перед началом судебного процесса, проделав дыру в потолке столовой ложкой. По данным СМИ, Топалов входил в одну из наиболее жестоких российских криминальных групп – банду Дмитрия Леснякова, которая работала на покойного Деда Хасана.

После побега Топалов был обнаружен и задержан в одном из московских парков.

Отметим, что за новейшую историю Матросской тишины - с 1946 года - было зафиксировано всего два успешных побега. В 1995 году, вместе с сотрудником тюрьмы бежал известнейший киллер Александр Солоник, лидер курганской преступной группировки.

Еще один побег в 2004 году совершил гражданин Украины Сергей Ершов. Он разобрал кирпичную кладку и преодолел забор, получив при этом многочисленные резанные ранения и ушибы.

Побег Топалова стал третьим в истории этого СИЗО: 7 мая 2013 года, по официальным данным, он покинул камеру с помощью тюремщика, и, воспользовавшись купленным у него же альпинистским снаряжением, вышел за пределы СИЗО, где переоделся в гражданскую одежду.