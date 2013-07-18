Нельсону Манделе сегодня исполняется 95 лет

Сегодня, 18 июля, первому чернокожему президенту ЮАР, лауреату Нобелевской премии мира Нельсону Манделе исполняется 95 лет.

Международный день Манделы, который 27 лет провел в тюрьме за борьбу с режимом апартеида в ЮАР, был провозглашен Генассамблеей ООН 11 ноября 2009 года, пишет РИА Новости

По словам посла ЮАР в России Мандиси Мпахлуа, цель дня экс-президента ЮАР - "вдохновение на изменения".

"Празднование международного дня Нельсона Манделы - это та возможность, которой следует воспользоваться, чтобы дать миру надежду и призвать к гуманизму все мировое сообщество. Миру это нужно, и нужна гуманизация", - подчеркнул Мпахлуа.

Сейчас экс-президент ЮАР уже второй месяц находится в больнице в связи с рецидивом легочной инфекции. Врачи проводят ему процедуру гемодиализа для очистки крови от продуктов обмена веществ, с которыми не справляются больные почки.

В 1993 году Мандела был удостоен Нобелевской премии мира. В мае 1994 года он стал президентом ЮАР и руководил государством до июня 1999 года.