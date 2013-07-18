В Японии из-за аномальной жары умерли 85 человек

В Японии количество умерших от аномальной жары с мая этого года достигло 85 человек. Более 80% скончавшихся — люди старше 65 лет.

Согласно обнародованным данным Управления пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, только с начала июля в Японии от теплового удара скончались 19 человек, с тепловым ударом был госпитализирован 13 681 человек — это почти в пять раз больше, чем в июле прошлого года. Из более чем 13 тысяч около трех тысяч были госпитализированы в первую неделю июля и почти 11 тысяч — на прошедшей неделе. Согласно обнародованным накануне данным за июнь, с тепловым ударом в больницы поступило более 4,2 тысячи человек. Это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года. В июне температура колебалась около 30 градусов, пишет РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Двенадцать человек скончались от теплового удара в Токио с начала июля

В июле также почти по всей территории страны стоит рекордная жара выше 35 градусов. В префектурах Яманаси, Гумма и других температура держалась около 39 градусов. Столбик термометра в японской столице достигал отметки в 35,5 градуса. В течение прошлой недели поступали сообщения о массовых госпитализациях школьников после занятий спортом на улице или во время экскурсий на открытом пространстве.

Начиная с 15 июля, число госпитализированных с диагнозом тепловой удар ежедневно составляло около тысячи человек. Метеорологи сравнивали внезапно наступившую жару с самым жарким в истории страны летом 2010 года. На этой неделе температура вернулась к среднегодовым показателям для этого времени года — около 30 градусов.