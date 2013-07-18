600 журналистов погибли в горячих точках за 10 лет – ООН

Около 600 журналистов и блогеров были убиты за последние 10 лет, и 41 из них - в Сирии за минувший год.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, выступая на дебатах в Совете Безопасности всемирной организации о защите журналистов, пишет РИА Новости.

"Поистине шокирует и неприемлемо, когда виновные в более 90% нападений на журналистов остаются ненаказанными", - сказал Элиассон.

Впервые СБ ООН о рисках своей профессии информировали сами журналисты. Ричард Енджел из NBC, который в 2012 году провел пять дней в плену вооруженной группировки в Сирии, заявил послам 15 стран-членов Совета Безопасности, что журналисты, как и дипломаты, "нуждаются в защите, чтобы быть объективными".

"И если вам нужны профессионалы, которые также объективны, нам тоже нужна защита", - сказал Енджел.

По мнению российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, "нельзя забывать и о тех мерах предосторожности, которые должны соблюдать сами представители средств массовой информации, чтобы не подвергать неоправданной опасности себя и людей, которые их сопровождают либо с ними работают".

По словам Чуркина, "чрезмерная погоня за сенсацией в ущерб соображениям здравого смысла в условиях вооруженного конфликта может быть крайне рискованной". При этом он призвал журналистов к тому, чтобы они, как и дипломаты, соблюдали законы страны пребывания.

Напомним, в прошлом году в Сирии была похищена украинская журналистка Анхар Кочнева. Боевики намеревались ее казнить, если Украина не внесут выкуп в размере 50 млн долл.

Кочнева сотрудничала с целым рядом российских и украинских изданий и телеканалов, и предоставляла материалы о Сирии.