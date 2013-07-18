Российский оппозиционер Навальный признан виновным в краже леса

В России, Ленинский суд Кирова установил вину Алексея Навального и Петра Офицерова по делу о хищениях имущества КОГУП "Кировлес".

Об этом сообщил судья Сергей Блинов, оглашая приговор, пишет РИА Новости

Оба фигуранта дела обвиняются по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Гособвинитель ранее просил назначить Навальному шесть, Офицерову — пять лет лишения свободы со штрафом по миллиону рублей с каждого.

В описательно-мотивировочной части своего решения Блинов отразит основания, на которых сделан вывод о преступности вмененного оппозиционеру деяния и причастности фигуранта к его совершению, там же будут проанализированы исследованные в процессе материалы и показания свидетелей, а также версия самого Навального. В резолютивной части приговора будет названо наказание, избранное для подсудимого.



Сам Навальный уже заявил, что приговор суда повторяет обвинительное заключение, составленное прокуратурой.



"Блинов (судья Сергей Блинов) просто обвинительное заключение читает. Чего он делал-то тогда две недели",- написал Навальный в своем микроблоге в Twitter.



"Организовал". Значит, красивой сцены с оправданием не будет",- отметил оппозиционер.



Рассмотрение дела Кировлеса началось 17 апреля, по делу было проведено 19 заседаний.



По версии следствия, Алексей Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение имущества кировского областного ГУП Кировлес, вступив в сговор с директором ООО Вятская лесная компания Петром Офицеровым и гендиректором КОГУП Кировлес Вячеславом Опалевым.



Следствие полагает, что с мая по сентябрь 2009 г. было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей ГУП Кировлес. В результате областному бюджету был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Навальному инкриминируют ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере) УК РФ.

Напомним, 16 июля, оппозиционер Алексей Навальный зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы. Соответствующее решение принял Мосгоризбирком. Оппозиционер может лишиться шансов стать мэром Москвы, если его осудят. Приговор будет вынесен 18 июля. У защиты будет 10 дней на обжалование решения суда. Еще 30 дней Кировскому областному суду отводится на вынесение своего вердикта.