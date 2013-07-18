Громкий приговор в России: Навального посадили на пять лет

Российский оппозиционер Алексей Навальный приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о хищениях имущества "Кировлеса".

Соответствующее решение в четверг, 18 июля, вынес Ленинский районный суд Кирова, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров, который проходил по одному делу с Навальным, приговорен к четырем годам лишения свободы. Оба подсудимых должны будут заплатить штраф по 500 тысяч рублей каждый. Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда.

Перед тем, как на него надели наручники, Навальный написал "прощальное" сообщение в Twitter: "Ладно. Вы тут не скучайте без меня. А главное - не бездельничайте, жаба сама себя с нефтяной трубы не скинет".

Судья Сергей Блинов, выносивший приговор, отметил, что вина подсудимых доказана, а в деле отсутствует политическая подоплека.

Навального обвиняли в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение имущества кировского областного ГУП "Кировлес", вступив в сговор с директором ООО "Вятская лесная компания" Петром Офицеровым и гендиректором КОГУП "Кировлес" Вячеславом Опалевым.

По данным следствия, на основании которых был вынесен приговор, с мая по сентябрь 2009 г. было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей "Кировлесу". В результате областному бюджету был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Защита подсудимых уже заявила, что будет обжаловать приговор суда в вышестоящей инстанции. На подачу кассационной жалобы отводится 10 дней. Еще 30 дней у Кировского областного суда будет на рассмотрение жалобы. До вступления приговора в законную силу Навальный останется кандидатом в мэры Москвы.

В то же время, обвинение требовало для Навального и Офицерова сроки в шесть и пять лет тюремного заключения соответственно.