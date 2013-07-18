Приговор Навальному взорвал Сеть: его назвали русской Тимошенко

Интернет бурно отреагировал на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которому дали пять лет тюрьмы по делу о хищениях и растрате государственного имущества.

В частности, в сети его сравнивают с Юлией Тимошенко и Нельсоном Манделой. Приводим самые яркие высказывания из Twitter, которые публикует Сегодня.

@Pekusik В какой стране мы живем?! Стыд и позор! #Навальный



@msvetov Навальный свой подвиг сделал. Мог уехать и не уехал. А стоило ли его совершать, решите вы сегодня на Манежной.



@agalyaev Народ на улице скандирует "Путин - вор! Путин- вор!". Он Президент, а #Навальный арестован.



@alldrab Все как при Сталине: "Даешь пятилетку!" #Навальный



‏@marchukaites Хэштег #Навальный - лидер мировых трендов твиттера. Путин, даже твои боты никогда не смогли этого сделать. Нас реально больше.



@smelentiev Теперь у нас есть русский Нельсон Мандела №2



@a_zaiats вирок навальному та офіцерову тільки підтверджує, який п***ц відбувається у наших сусідів...



@Rayslava Гениальное унижение! #Навальный боролся с системой, наезжал на Путина, разваливал Единую Россию. И получил пять лет за кражу пары машин леса



@ArthurLeroux Горько осознавать гражданином какого государства (не путать со страной) я являюсь!!! #Навальный



@s_mordvinov Символично, что @navalny получил пятёрочку в День Нельсона Манделы. Теперь точно президентом станет! (Мандела отсидел 27 лет)



@shuvayev Поздравлем русских, теперь у вас есть своя Юлия Тимошенко. Без косы.



@Dimmeri Вор должен сидеть. И Навальный – не исключение.

Напомним, Навальный является популярным блогером и одним из самых активных российских оппозиционеров.

Недавно он был зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы.