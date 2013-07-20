Приговор Навальному: главные подробности

Российский оппозиционер Алексей Навальный 18 июля был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о хищениях в "Кировлесе".

Сразу же после оглашения приговора осужденный был взят под стражу и помещен в одиночную камеру СИЗО в Кирове.

После приговора и широкого общественного резонанса российская прокуратура выступила с неожиданным заявлением: арест Навального был обжалован как незаконный и обвинители потребовали заменить его на подписку о невыезде.

На следующий же день Кировский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и выпустил обоих осужденных под подписку о невыезде - до вступления приговора в законную силу.

Отметим, что прокуратура мотивировала свою апелляцию тем, что заключение Навального будет "препятствовать обеспечению равного доступа кандидатов к работе с избирателями" на выборах мэра Москвы. В связи с этим Навальный иронично попросил суд "проверить личность прокурора Сергея Богданова", предположив, что апелляцию подал его двойник, который накануне требовал взять его под стражу в зале суда.

Сам Навальный уже вернулся в Москву и заявил перед своими сторонниками, что идет в мэры.

Адвокаты Навального уже пообещали, что приговор будет обжалован, а при необходимости его защитники готовы дойти до Евросуда в Брюсселе.

А вот у президента РФ Владимира Путина назвали условие помилования оппозиционера - он должен признать свою вину.

Решение суда, как можно увидеть на записи, шокировало многих присутствовавших - родственники осужденных даже плакали.

Сам же Навальный во время вынесения приговора писал со своего телефона "прощальное" сообщение в Twitter. Напомним, он написал: "Ладно. Вы тут не скучайте без меня. А главное - не бездельничайте, жаба сама себя с нефтяной трубы не скинет".

Также оппозиционер призвал соратников выйти на Манежную площадь в Москве с акцией протеста. Полиция оперативно отреагировала на эти призывы и заблокировала Красную и Манежную площади, а те, кто пытался там митинговать были задержаны: всего - более 200 человек.

Отметим, что решение по делу Навального сразу же стало топ-трендом мировых СМИ: репортажи из зала суда вынесли на первые полосы главные сайты Британии, США, Франции, Германии, и других стран.

При этом западная пресса довольно жестко отреагировала на этот процесс: журналисты рассказали о Железном Законе Путинизма и припомнили российскому президенту "суд над трупом".

Приговор Навальному: подробности

Навальный 18 июля был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о хищениях имущества и растратах в "Кировлесе". Соответствующее решение в четверг, 18 июля, вынес Ленинский районный суд Кирова.

Кроме того, бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров, который проходил по одному делу с Навальным, приговорен к четырем годам лишения свободы. Оба подсудимых должны будут заплатить штраф по 500 тысяч рублей каждый.



Судья Сергей Блинов, выносивший приговор, отметил, что вина подсудимых доказана, а в деле отсутствует политическая подоплека.



Навального обвиняли в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение имущества кировского областного ГУП "Кировлес", вступив в сговор с директором ООО "Вятская лесная компания" Петром Офицеровым и гендиректором КОГУП "Кировлес" Вячеславом Опалевым.



По данным следствия, на основании которых был вынесен приговор, с мая по сентябрь 2009 г. было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей "Кировлесу". В результате областному бюджету был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

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В то же время, обвинение требовало для Навального и Офицерова сроки в шесть и пять лет тюремного заключения соответственно.

Алексей Навальный стал известен в 2004 году, когда основал "Комитет защиты москвичей" - движения противников коррупции и нарушения прав граждан при осуществлении строительства в Москве.

Был одним из наиболее заметных активистов партии "Яблоко", из которой его исключили в декабре 2007 года "за националистическую деятельность. В том же году Навальный выступил соучредителем национал-демократического движения "Народ".

В 2009 году был внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых. В 2009 году выступил соучредителем Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области.

Навальный неоднократно отмечал, что относит себя к "нормальным русским националистам" и "называет себя национал-демократом, потому что он отделяет национальность от нации".

Видео: РАПСИ.