Приговор Навальному: главные подробности

Главные подробности резонансного приговора российскому оппозиционеру.
Сразу же после оглашения приговора осужденный был взят под стражу и помещен в одиночную камеру СИЗО в Кирове.
После приговора и широкого общественного резонанса российская прокуратура выступила с неожиданным заявлением: арест Навального был обжалован как незаконный и обвинители потребовали заменить его на подписку о невыезде.
На следующий же день Кировский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и выпустил обоих осужденных под подписку о невыезде - до вступления приговора в законную силу.
Отметим, что прокуратура мотивировала свою апелляцию тем, что заключение Навального будет "препятствовать обеспечению равного доступа кандидатов к работе с избирателями" на выборах мэра Москвы. В связи с этим Навальный иронично попросил суд "проверить личность прокурора Сергея Богданова", предположив, что апелляцию подал его двойник, который накануне требовал взять его под стражу в зале суда.
Сам Навальный уже вернулся в Москву и заявил перед своими сторонниками, что идет в мэры.
Адвокаты Навального уже пообещали, что приговор будет обжалован, а при необходимости его защитники готовы дойти до Евросуда в Брюсселе.
А вот у президента РФ Владимира Путина назвали условие помилования оппозиционера - он должен признать свою вину.
Решение суда, как можно увидеть на записи, шокировало многих присутствовавших - родственники осужденных даже плакали.
Сам же Навальный во время вынесения приговора писал со своего телефона "прощальное" сообщение в Twitter. Напомним, он написал: "Ладно. Вы тут не скучайте без меня. А главное - не бездельничайте, жаба сама себя с нефтяной трубы не скинет".
Также оппозиционер призвал соратников выйти на Манежную площадь в Москве с акцией протеста. Полиция оперативно отреагировала на эти призывы и заблокировала Красную и Манежную площади, а те, кто пытался там митинговать были задержаны: всего - более 200 человек.
Отметим, что решение по делу Навального сразу же стало топ-трендом мировых СМИ: репортажи из зала суда вынесли на первые полосы главные сайты Британии, США, Франции, Германии, и других стран.
При этом западная пресса довольно жестко отреагировала на этот процесс: журналисты рассказали о Железном Законе Путинизма и припомнили российскому президенту "суд над трупом".
Приговор Навальному: подробности
Навальный 18 июля был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о хищениях имущества и растратах в "Кировлесе". Соответствующее решение в четверг, 18 июля, вынес Ленинский районный суд Кирова.
Кроме того, бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров, который проходил по одному делу с Навальным, приговорен к четырем годам лишения свободы. Оба подсудимых должны будут заплатить штраф по 500 тысяч рублей каждый.
Судья Сергей Блинов, выносивший приговор, отметил, что вина подсудимых доказана, а в деле отсутствует политическая подоплека.
Навального обвиняли в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение имущества кировского областного ГУП "Кировлес", вступив в сговор с директором ООО "Вятская лесная компания" Петром Офицеровым и гендиректором КОГУП "Кировлес" Вячеславом Опалевым.
По данным следствия, на основании которых был вынесен приговор, с мая по сентябрь 2009 г. было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей "Кировлесу". В результате областному бюджету был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.
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В то же время, обвинение требовало для Навального и Офицерова сроки в шесть и пять лет тюремного заключения соответственно.
Алексей Навальный стал известен в 2004 году, когда основал "Комитет защиты москвичей" - движения противников коррупции и нарушения прав граждан при осуществлении строительства в Москве.
Был одним из наиболее заметных активистов партии "Яблоко", из которой его исключили в декабре 2007 года "за националистическую деятельность. В том же году Навальный выступил соучредителем национал-демократического движения "Народ".
В 2009 году был внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых. В 2009 году выступил соучредителем Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области.
Навальный неоднократно отмечал, что относит себя к "нормальным русским националистам" и "называет себя национал-демократом, потому что он отделяет национальность от нации".
Видео: РАПСИ.