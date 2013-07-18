Навальный отказался участвовать в выборах мэра Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный после оглашения приговора по своему делу отказался принимать участие в выборах мэра Москвы.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Ведута, передает ИТАР-ТАСС.

"Я официально подтверждаю, что Навальный снимает свою кандидатуру с участия в выборах", - сказала она.

Напомним, что сегодня кандидат в мэры Москвы был приговорен к 5 годам лишения свободы за расхищение имущества "Кировлеса".

Накануне Навальный был зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы. Политик был намерен принять участие в выборах 8 сентября и обнародовал свою предвыборную программу.

В день подачи документов в Мосгоризбирком сторонники Навального распространяли его предвыборные листовки.

По российским законам, чтобы политика сняли с выборов, он должен подать письменное заявление в избирательный комитет.

После отказа Навального от участия в выборах предвыборную гонку продолжат пять кандидатов: самовыдвиженец Сергей Собянин, коммунист Иван Мельников, Николай Левичев ("Справедливая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и "яблочник" Сергей Митрохин.

Отметим, что после вступления приговора в силу, если Навальному не удастся его обжаловать, дорога к выборным должностям для него будет закрыта.

По словам депутатов Госдумы, оппозиционер никогда не сможет баллотироваться на какие-либо посты в России.

"Судя по формулировке действующего закона, она именно об этом и говорит: он пожизненно лишается возможности избираться в РФ", - заявил представитель Компартии Вадим Соловьев.

Отметим, что после приговора резко упали акции Московской межбанковской валютной биржи – на 1,5%, а в Кирове начались акции протеста.

Полиция усилила меры безопасности и в самой Москве.

Также приговор Навальному резко осудили представители США и ЕС, которые заявили о своем "глубоком разочаровании" "политическим приговором" оппозиционеру.