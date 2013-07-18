Ким Чен Ын оценил свое интервью иностранным СМИ в миллион долларов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын согласится дать интервью представителям западной прессы за один миллион долларов.

Об этом сообщает УНН.

По словам источника в КНДР, это предложение было озвучено журналистам накануне торжеств, приуроченных к 60-летию окончания Корейской войны.

Как стало известно, руководство Северной Кореи пригласило на этот праздник множество иностранных гостей и журналистов. Праздничная церемония состоится 27 июля.

В разосланном приглашении говорится, что Ким Чен Ын готов дать интервью любому из приглашенных за миллион долларов.

Предполагается, что лидер КНДР может допустить несколько "неудобных" или "острых" вопросов, чтобы выгодно выглядеть перед другими мировыми лидерами.

Пока неизвестно, принял ли это предложение кто-то из представителей СМИ.