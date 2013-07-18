Ходорковский о приговоре Навальному: нас так и будут сажать

Для Михаила Ходорковского обвинительный приговор по делу "Кировлеса" Алексею Навальному не был неожиданным.

Экс-глава ЮКОСа считает, что иного исхода для оппозиционера быть не могло, сообщается на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского.

"Обвинительный приговор 18 июля был предсказуем и неизбежен, - говорится в заявлении бывшего бизнесмена. - Для России нет ничего необычного в осуждении политических оппонентов власти по уголовным статьям - и во времена сталинского террора, и в хрущевско-брежневские годы наша судебно-правоохранительная система исправно выставляла оппонентов режима обычными уголовниками, позволяя руководителям страны лицемерно заявлять про отсутствие политзаключенных", - сказал политзаключенный.

Жестокость режима варьировалась от правителя к правителю, пишет Ходорковский, но последствия репрессий, по его мнению, всегда были одинаковыми: "Наиболее активная часть общества в своей массе уезжала или уходила во внутреннюю эмиграцию. Страна начинала саморазрушаться, расцветали коррупция, бюджетное воровство и безумные мегапроекты".

По его мнению, чтобы противостоять проводящей репрессии власти народу необходимо объединиться: "До тех пор пока мы не поймем, что уже стучатся в дверь ко всем и каждому, пока не почувствуем, что дела Навального, Болотной и еще сотни тысяч невинно осужденных - это наши дела, нас так и будут сажать поодиночке. Или группами, сварганив дело о массовых беспорядках или о преступной группировке, задумавшей продать всю нефть, лес или почту".

Примером для подражания Ходорковский представляет Петра Офицерова, осужденного в четверг на четыре года тюрьмы - по мнению сторонников Навального, за отказ сотрудничать со следствием и свидетельствовать против оппозиционера. Экс-глава ЮКОСа цитирует фразу из заключительного слова бизнесмена, произнесенного в суде Кирова: "Оболгав кого-то, ты попадаешь в пожизненное заключение. Сделки с совестью всегда неэквивалентны. Есть вещи, через которые нельзя переступать".

"Кончается эпоха неверия и равнодушия. Каждый, кто отказывается клеветать ради своего благополучия, каждый, кто не боится встать в одиночный пикет, каждый, кто не дает забыть о сидящих к клетке двенадцати случайных ребятах, делает нашу страну лучше, - считает Ходорковский. - Это и есть патриотизм".

Между тем, в "Единой России" довольны вердиктом, но при этом настаивают: "дело "Кировлеса" ничуть не политическое. "Для меня очевидно, что в хищениях и других подобных преступлениях нет никакой политики, потому что решение выносится по конкретным фактам, а не по поводу каких-либо убеждений", - заявил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы от ЕР Сергей Железняк. Он воздержался от оценок по поводу объективности приговора.

Схожее мнение высказывают и в "Справедливой России". Председатель псковского отделения партии, депутат Госдумы Михаил Брячак заявил "Псковской ленте новостей", что "ситуация не заслуживает такого общественного резонанса, который этот вопрос приобрел". "Это обычное разбирательство по части хозяйственных и финансовых отношений, возможно, с каким-то нарушением. Я бы не стал на этом делать политические выводы", - заявил депутат.

Напомним, Навального приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хищениях имущества "Кировлеса".