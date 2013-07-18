Навального посадили в одиночку кировского СИЗО

После оглашения приговора Алексею Навальному его поместили в одиночную камеру СИЗО в Кирове.

Об этом в эфире телеканала "Дождь" сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

По его словам, осужденных Навального и Петра Офицерова поместили в соседние камеры, а настроение у них хорошее, несмотря на полученный тюремный срок.

Гудков отметил, что персонал СИЗО относится к осужденным хорошо, никаких претензий у них нет. В своем твиттере Гудков написал, что смог поговорить с ними.

Навальный призвал своих сторонников собраться вечером 18 июля в Москве на Манежной площади, и продолжать сопротивление, а также помочь собрать деньги для штрафа Петру Офицерову.

Журналистка Ольга Романова в Facebook опубликовала реквизиты для сбора денег.

Защита Навального тем временем готовится обжаловать вынесенный приговор.

По словам адвоката Ольги Михайловой, сначала защита обратится в российские инстанции, но, если потребуется, дойдет и до Европейского суда.

"Мы будем его обжаловать как в российских инстанциях, а если они нас не услышат, то в Европейском суде по правам человека", - сказала Михайлова.

Как сообщал "Главред", по делу о хищениях в компании "Кировлес" 18 июля были арестованы Навальный и Офицеров – их приговорили к пяти и четырем годам колонии общего режима соответственно.

Суд также обязал их выплатить по 500 тысяч рублей штрафа. После вынесения приговора в Кирове были задержаны несколько сторонников оппозиционера.

Навальный и Офицеров обвинялись в хищении продукции предприятия "Кировлес" на сумму 16 миллионов рублей, свою вину они отрицают и считают уголовное дело политически мотивированным.

После того, как стала известна дата вынесения приговора Навальному, в Сети начали распространяться призывы собраться на Манежной площади вечером того же дня для обсуждения приговора.