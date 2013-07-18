Приговор Навальному стал главной темой мировых СМИ

Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному стал главной темой для крупнейших мировых СМИ, которые 18 июля разместили на главных страницах материалы о суде в Кирове.

Материалы об этом процессе вынесли на первые полосы британская BBC News, американские The New York Times, The Wall Street Journal и The Los Angeles Times, французские Le Monde и Liberation, немецкие Deutsche Welle и Zeit, а также другие издания во всем мире.

По состоянию на середину дня сюжеты о приговоре Навальному занимали первые места в британской и французской версиях Google News.

В американской версии сервиса этот сюжет занимал шестое место. Еще до оглашения приговора фамилия Навального возглавила мировые тренды Twitter.

Напомним, Алексей Навальный и Петр Офицеров были признаны кировским судом виновными в хищении имущества компании "Кировлес" на сумму в 16 миллионов рублей.

Навального приговорили к пяти годам лишения свободы, Офицерова — к четырем годам.

Сами осужденные не признавали своей вины и неоднократно заявляли о политической подоплеке этого процесса. Сам же суд политической подоплеки не усмотрел.

Приговор Навальному и Офицерову осудили в Евросоюзе, а также в США – американский посол в России Майкл Макфол обратил внимание на явные политические мотивы суда.