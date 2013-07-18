В Москве начались аресты сторонников Навального: опубликованы фото

В Москве полиция заблокировала вход на Манежную и Красную площади, а несколько сторонников Навального, которые собрались митинговать, были задержаны.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, ранее на своих страницах в социальных сетях Навальный призвал собраться на Манежной площади, чтобы выразить протест, по его мнению, политическому приговору по делу "Кировлеса", в соответствии с которым он был осужден на пять лет колонии, а другой обвиняемый – на четыре года.

Сторонники стояли с плакатами в поддержку Навального у торгового центра "Охотный Ряд".

Полиция через громкоговорители предупредила их о незаконности акции и попросила разойтись. Через некоторое время полицейские стали вытеснять собравшихся за пределы площади, а троих сторонников Навального задержали.

Кроме того, стало известно о временном запрете на вход на Красную и Манежную площади российской столицы – они находятся под усиленной охраной.

Закрыт также Александровский сад.

Сотрудники полиции по громкой связи просят "не поддаваться на провокации и выполнять законные требования сотрудников полиции".