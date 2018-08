Западные СМИ в шоке от приговора Навальному: Путину припомнили "суд над трупом"

Западные СМИ резко раскритиковали российскую власть за приговор оппозиционеру Алексею Навальному, которому дали 5 лет тюрьмы в рамках дела по "Кировлесу".

Приводим самые яркие мнения западных журналистов, которые публикует "Инопресса".

"Навальный, раздражавший лично Владимира Путина тем, что заклеймил "Единую Россию" как "партию жуликов и воров", признан виновным в хищении денег у "Кировлеса" и получил 5 лет колонии общего режима. Запад наверняка лишь разочарованно покачает головой", - заранее сетует The Times и советует понять суть нынешнего российского режима: "Эта система объявляет преступниками тех, кто против Путина".



Суд в Кирове признал Алексея Навального виновным в растрате имущества лесопромышленного предприятия на 16 млн рублей "в рамках процесса, который многие рассматривают как способ заглушить голос популярного лидера российской оппозиции", пишет The Guardian.



Обвинение требует приговорить его к шести годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Максимально возможный приговор по инкриминируемым деяниям - 10 лет. Навальный прибыл в Киров на поезде в четверг утром при поддержке десятков сторонников, чтение приговора было запланировано на 9:00. Сторонники Навального также обещали собраться у стен Кремля в 19:00 в четверг, добавляет журналистка издания.



"Понятно что делать, понятно как делать, понятно на что делать, - написал Навальный в своем блоге в среду. - Главное - набраться смелости, отбросить лень и делать".



Алексей Навальный признан виновным в рамках самого громкого процесса над противником президента Путина после суда над Михаилом Ходорковским, отмечают корреспонденты Bloomberg. Суд города Киров постановил, что Навальный виновен в причинении ущерба на сумму 16 млн рублей (494 тыс. долларов) государственному лесозаготовительному предприятию "Кировлес", отмечается в статье, которая была написана еще до вынесения приговора.

"Обвинительный приговор может вызвать новую волну протестов против путинского режима и усилить давление на российские финансовые рынки", - спрогнозировал тогда директор по инвестициям фонда Da Vinci CIS Opportunities Дмитрий Малыхин.



Признание Навального виновным станет еще одним "негативным заголовком" для России, дополнительным основанием для инвесторов не вкладываться в российскую экономику, а для ее жителей - держать деньги в офшорах, считает аналитик Standard Bank Group Ltd Тим Эш. "На прошлой неделе московский суд признал Уильяма Браудера и его юриста Сергея Магнитского, погибшего в тюрьме, виновными в неуплате налогов. В этом году, опасаясь преследований, Россию покинули экономист Сергей Гуриев и шахматист Гарри Каспаров", - напоминает издание, констатируя, что "все эти события создают скверный образ России" в глазах инвесторов.



Юрист Алексей Навальный - адвокат, оппозиционная деятельность которого вызвала наибольший резонанс в России благодаря его борьбе с буйно разросшейся государственной коррупцией, напоминает читателям The New York Times Дэвид Хершенхорн. Навальный, раздражавший лично президента Владимира Путина тем, что заклеймил "Единую Россию" как "партию жуликов и воров", в четверг был признан виновным.



"Тюремный срок любой продолжительности немедленно переместит Навального в ряды легендарных политических диссидентов России - пусть он первый из них, кто использовал интернет и социальные сети как главное оружие в борьбе с государством", - рассуждает автор статьи.



Кремль даже не старался замаскировать политические мотивы судебного преследования. Официальный представитель СКР Владимир Маркин публично заявил, что Навальный сам подставил себя под удар политической деятельностью, критикуя государственных чиновников, также отмечает журналист.



Корреспондент, находящийся в Кирове, рассказывает, что Навальный приехал в Ленинский суд в центре города в четверг с черным рюкзаком, предположительно содержащим личные вещи: он учитывает возможность того, что мог быть отправлен за решетку немедленно. Его жена Юлия, прибывшая с ним, запаслась двумя бутылками воды. Навальный, сидя за столом стороны защиты, одной рукой держится за собственную бутылку воды, а другой - за свой смартфон. Даже когда судья зачитывал приговор, он продолжал размещать сообщения в Twitter.



"В Москве многие жалуются, что Владимир Путин больше ни с кем не советуется", - пишет корреспондент The Times Роджер Бойз. По его словам, российскому президенту "шепчет на ухо призрак Франца Кафки".



"Как еще объяснить политическое решение привлечь к судебной ответственности и признать виновным покойника, юриста-разоблачителя Сергея Магнитского? Он раскрыл аферу с налогами, которая шла почти до самого верха, и потому, согласно перевернутой логике Железного Закона Путинизма, труп Сергея Магнитского следовало судить и признать виновным в уклонении от уплаты налогов", - говорится в статье.



Что касается суда над Навальным, автор пишет: "Я съем свою кроличью schapka, если Навальный останется на свободе и сможет, как он надеется, участвовать в сентябрьских выборах мэра Москвы" (опозиционер уже отказался от выборов - ред.).



Как отреагирует Великобритания на тюремный срок для Навального? "Почти наверняка - разочарованно покачает головой. Или, возможно, лишь скромно промолчит", как промолчало в ответ на приговор Уильяму Браудеру. Оно также "закапывает факты" из дела Литвиненко. Бойз полагает: Британия делает уступки России, не понимая сути путинизма.



Автор называет российские суды пристрастными. "Эта система объявляет преступниками тех, кто против Путина", - пишет Бойз. "Достаточно просто поссориться с местными чиновниками. И особенно опасно восстать против потайных, преступных связей бизнеса с политической властью".



Журналист убежден: Великобритания сильно заинтересована в кампании против злоупотреблений российских судов. Путинская элита, по словам автора, "состоит из отпрысков династий холодной войны" и "тратит массу энергии на розыск и нейтрализацию врагов".



"Задабривание Кремля лишь усиливает его презрение к нам", - заключает Бойз. Россия ведет жесткую игру, и Британии тоже следует ужесточить свой курс, "если мы хотим перемен в России".

Напомним, в Москве уже начали арестовывать участников акций протеста против приговора Навальному.

Больше о приговоре Алексею Навальному читайте в спецтеме Главреда.