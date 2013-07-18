Прокуратура обжаловала арест Навального и просит отпустить его

Прокуратура Кировской области обжаловала решение суда о заключении Алексея Навального под стражу после вынесения ему приговора. Напомним, российского оппозиционера приговорили к 5 годам лишения свободы.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в Генропрокуратуре России выразили мнение, что до вступления приговора в законную силу, Навального можно отпустить под подписку о невыезде.

В то же время, напомним, Навальный и осужденный вместе с ним Петр Офицеров были взяты под стражу прямо в зале суда.

Их адвокаты намерены обжаловать приговор в течение 10 суток.

Также после суда стало известно, что Навальный был помещен в камеру-одиночку Кировского СИЗО.

Отметим, что западные страны выступили с критикой приговора, вынесенного оппозиционеру.

А западная пресса жестко раскритиковала российскую власть, в частности, лично президента Владимира Путина.

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