В Москве и Питере задержаны более ста защитников Навального: опубликованы фото и видео

В Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала более сотни участников несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в МВД РФ.

В частности, в Москве были задержаны 58 человек.

Несанкционированная акция проходила в районе Манежной площади, недалеко от стен Кремля, хотя сама площадь была заблокирована полицией.

Сторонники Навального заняли тротуары прилегающих улиц Тверской и Моховой, а также улицы Охотный ряд. Кроме того, ими был перекрыт выезд автомобилей с парковки Госдумы.

По оценке полиции, в акции приняли участие около 2,5 тысяч человек.

Также прошли задержания и в Петербурге: акция на Малой Садовой собрала несколько тысяч человек, там были задержаны 45 человек.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров 18 июля были приговорены к тюремному заключению по делу о хищении леса предприятия "Кировлес".

Фото, видео: Twitter/@dternovskiy, youtube.com/OccupySPb, Yuri Timofeyev