Навальный может пойти в мэры Москвы, несмотря на приговор

Российский оппозиционер Алексей Навальный все еще может принять участие в выборах мэра Москвы, несмотря на судебный приговор в пять лет колонии.

Об этом заявил глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, передает РИА Новости.

"Абсолютно четкая и однозначная позиция: на свободе — участвует, в тюрьме — не участвует. Позиция штаба такая, и она с ним (Навальным – прим. ред.) согласована", — уточнил он.

Напомним, 18 июля в Кирове суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы за хищение имущества "Кировлеса", оппозиционер был взят под стражу в зале суда.

Сразу же после оглашения приговора пресс-секретарь Навального сообщила, что кандидатура Навального будет снята с выборов градоначальника.

Позже стало известно, что российская прокуратура обжаловала решение об аресте оппозиционера до вступления приговора в законную силу и выступила за то, чтобы Навального отпустили на подписку о невыезде.

Отметим, что в защиту оппозиционера собрались многотысячные митинги в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция сообщила о задержании более ста человек.