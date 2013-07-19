После "откровений" Сноудена в ЦРУ повышают уровень секретности

19 июля 2013, 08:53

После скандальных разоблачений Эдварда Сноудена американские спецслужбы пересмотрели режим секретности тайной информации.

Эдвард Сноуден обрел известность разоблачениями ЦРУ

После громких разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена американские власти пересмотрят режим допуска к секретной информации.

Главной целью изменений станет недопущение подобных утечек в будущем, сообщили американские СМИ.

По словам представителя министерства обороны США, уже сейчас принимаются дополнительные меры по ужесточению доступа к секретной информации. В частности, вводится правило хранения важных документов только по частям на нескольких компьютерных серверах.

Кроме того, вступит в силу так называемое правило двух лиц, когда документ будет доступен только после получения соответствующего разрешения со стороны другого сотрудника спецслужб. Подобный режим безопасности, действует, в частности, на американских военных ядерных объектах.

При этом в Пентагоне уточнили, что до сих пор не могут подсчитать ущерб нанесенный Сноуденом.

По данным американских СМИ, беглый ЦРУшник мог скачать от двухсот до нескольких десятков тысяч секретных документов.

"На данный момент могу лишь сказать, что ущерб очень значительный", - подчеркнули в Пентагоне.

Тем временем, более 60 американских корпораций письменно обратились к правительству США с просьбой обеспечить максимальную прозрачность запросов со стороны государственных агентств, интересующихся закрытой информацией о пользователях электронных сервисов.

Корпорации Apple, Microsoft, Facebook и Google, а также еще 59 компаний призвали президента США Барака Обаму, ведущих конгрессменов, генерального прокурора и других официальных лиц разрешить национальным провайдерам, телефонным компаниям информировать общественность о запрашиваемой информации такого рода со стороны правительства.

Представители корпораций настаивают на возможности публиковать данные о количестве сделанных запросов о пользовательской информации, о количестве интересующих аккаунтов и по запрашиваемому соответствующими службами интернет-контенту.

"Информация о том, каким образом и как часто государственные агентства используют данные, очень важна для американского общества", - говорится в документе.

Напомним, в июне газеты The Washington Post и The Guardian заявили, что Агентство национальной безопасности США и ФБР в течение нескольких лет получают прямой доступ к серверам крупнейших интернет-компаний.

В материале отмечалось, что в рамках сверхсекретной программы под кодовым названием PRISM спецслужбы собирают аудио- и видеофайлы, фотографии, электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей к тем или иным сайтам, что позволяет им "следить за передвижениями и контактами различных людей".

Как сообщалось, в своем микроблоге на Twitter экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал, что взломал веб-страницу американской газеты Washington Post и отредактировал статью о себе.

Напомним, британские парламентарии намерены проверить действующее законодательство на предмет четкости формулировок и проработанности всех вопросов, регулирующих сбор информации о гражданах.

Таким образом, парламент подтвердил сделанные ранее заявления премьера Великобритании Дэвида Кэмерона и главы МИД Уильяма Хейга о том, что национальные спецслужбы действовали в рамках закона при сборе данных.

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