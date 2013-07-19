В Москве до сих пор не могут найти хозяина КамАЗа, убившего 18 человек

Российская полиция до сих пор не может установить владельца КамАЗа, который на полном ходу протаранил автобус под Москвой.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Следователи отправили соответствующие поручения в московский угрозыск и сотрудникам в Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Главный вопрос – техническая исправность грузовика. Следствие предполагает, что он мог быть собран кустарно из трех разных машин.

Впрочем, бывший владелец автопарка, на балансе которого до 2012 года находился КамАЗ, это отрицает. Автомобиль, по всем документам, собран на заводе.

Напомним, 13 июля под Москвой груженный щебнем КамАЗ на полном ходу врезался в рейсовый автобус, который от удара разорвало на части: погибли 18 человек, более 30 попали в больницы.

Водитель КамАЗа – гражданин Армении Грачья Арутюнян – может оказаться за решеткой на семь лет. Своей вины мужчина не признает.

В Москву водитель приехал, что заработать на надгробие для погибшего в армии сына.

Также напомним, что одним из погибших в той аварии оказался гражданин Украины.