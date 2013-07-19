Приговор Навальному: опасность для Путина и урок для Украины

Судьба Алексея Навального – одного из самых известных лидеров непарламентской оппозиции в России – интересует и многих украинцев. В нашей стране политика с такими характеристиками нет, поэтому опыт любителя клетчатых рубашек и умелого оратора заслуживает внимания и изучения.



18 июля суд в Кирове приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к 5 и 4 годам лишения свободы, каждый из осужденных должен выплатить государству по 500 тысяч рублей (приблизительно по 120 тысяч гривен). Им инкриминируется организация растраты чужого имущества в особо крупных размерах. Пострадавшим признано предприятие "Кировлес", особой пикантности добавляет тот факт, что на момент совершения инкриминируемого правонарушения Навальный был советником на общественных началах Никиты Белых – лидера Союза правых сил и губернатора Кировской области.

Либеральная общественность России, поддерживающая Навального, восхищается позицией Офицерова: отец пятерых детей предпочел получить реальный, а не условный срок заключения, но не давать показаний против своего партнера. Оба подсудимых были взяты под стражу в здании суда. Решение осудили большинство российских оппозиционных политиков (за исключением Эдуарда Лимонова), с тревогой восприняли его и в столицах западных стран.



Реакция на приговор Навальному выглядит показательной: на улицы Москвы вышли больше 10 тысяч человек, организовавших народный сход в его поддержку. По иронии судьбы, за день до приговора Алексея Навального зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы. Народный сход привел к задержанию более двух сотен сочувствующих ему, хотя московские журналисты отмечают, что ОМОН на этот раз действовал достаточно мягко.

Удивила прокуратура, обжаловавшая взятие Навального и Офицерова под стражу, ее ходатайство уже рассмотрено, и они освобождены из заключения. Теперь с высокой долей вероятности российский оппозиционер сможет принять участие в выборах мэра Москвы, назначенных на 8 сентября. Он является наиболее рейтинговым конкурентом нынешнего градоначальника Сергея Собянина. Объективно без участия Навального избирательный процесс в российской столице окажется игрой в одни ворота в пользу власти. Показательным выглядит тот факт, что пройти через сито сбора голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Навальному по призыву Собянина помогла правящая партия "Единая Россия".



Стоит напомнить, что популярность Владимира Путина в России постепенно снижается, а Москва вряд ли может рассматриваться в качестве политического оплота российского президента. Легитимная победа его протеже Собянина должна деморализовать оппозиционеров и продемонстрировать, кто является полноправным хозяином положения не только в столице РФ. Находясь под подпиской о невыезде, Навальный вполне может принять участие в выборах мэра и даже добиться проведения второго тура голосования. Правда, о его шансах на победу не говорят даже самые оппозиционно настроенные российские политологи. С высокой долей вероятности, Алексей Навальный отправится в колонию осенью 2013 года.



Надо отметить, что Навальный - далеко не новичок в политике, он был членом партии "Яблоко" и принимал участие в маршах русских националистов под лозунгами "Хватит кормить Кавказ". Широкую известность ему принесли Интернет-проект "РосПил" о воровстве бюджетных средств и злоупотреблениях чиновников, ему же принадлежит определение "Единой России" как "партии жуликов и воров". Навальный был одним из лидеров акций протеста на Болотной площади, и тюремный срок может превратить его в знамя российской оппозиции, вокруг которого объединятся противники Путина.



Опасность Навального для российской власти заключается в том, что тот не является носителем либеральных ценностей в чистом виде, а может легко играть на электоральном поле Владимира Путина. Этим Алексей Навальный качественно отличается от Михаила Ходорковского, продолжающего отбывать тюремное заключение. Но если глава "ЮКОСа" активно финансировал разнообразные политические силы в еще ельцинской России, то Алексей Анатольевич делает ставку преимущественно на собственную харизму и ораторские способности. На руку ему и действия российской власти в стилистике царской жандармерии.



Реакция москвичей на приговор Навальному убедительно доказала, что Украина – не Россия. Массовая акция в его поддержку радикально отличается от поведения украинских оппозиционеров после взятия под стражу Юлии Тимошенко. Напомню, что Навальный высказывался за тесную интеграцию России, Украины и Беларуси и вряд ли сможет найти себе союзников среди оппозиционных украинских политиков.

Впрочем, сегодня ему это ни к чему: действия российской Фемиды поддерживают его политический авторитет лучше мудрых советников и финансовых вливаний. Он остается активным политическим игроком на российском поле.