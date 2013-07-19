Навальный освобожден под подписку о невыезде

Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на пять лет колонии, вышел на подписку о невыезде.
Российский оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров освобождены под подписку о невыезде.
Об этом говорится в решении Кировского областного суда, сообщает РИА Новости.
Решение суда действительно до момента вступления в законную силу приговора по делу "Кировлеса".
Своим решением суд удовлетворил жалобу прокуратуры о взятии осужденных под стражу сразу после вынесения приговора.
Обвинение мотивировало свою апелляцию тем, что Навальный зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Москвы, "в связи с чем избранная в отношении него мера пресечения препятствует обеспечению равного доступа кандидатов к работе с избирателями".
В ходе своего выступления на судебном заседании Навальный попросил суд "проверить личность прокурора Сергея Богданова", предположив, что апелляцию подал двойник прокурора, который накануне требовал взять его под стражу в зале суда.
Также Навальный поблагодарил всех, кто вышел на акции протеста по поводу "неправосудного приговора" в различных городах России.
Напомним, как сообщал "Главред", 18 июля Алексей Навальный и Петр Офицеров были признаны виновными в организации хищения имущества ГУП "Кировлес" на сумму около 16 миллионов рублей (около 500 тысяч долларов – прим. ред.).
Навальный был приговорен к пяти годам колонии общего режима, Офицеров — к четырем годам колонии общего режима. Оба фигуранта также приговорены к денежному штрафу в 500 тысяч рублей.
Осужденные своей вины не признали, назвав процесс политически мотивированным.
За день до вынесения приговора, 17 июля, Навальный был официально зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы.
Вечером 18 июля в Москве, по разным оценкам, от 4 до 10 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста против приговора Навальному и Офицерову.
Акции в поддержку Навального прошли и в других городах России.
Как заявили в МВД, на протестах в Москве и Петербурге были задержаны свыше 200 человек.
Фото и видео: Russia today