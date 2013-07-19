Навальный продолжит борьбу за кресло мэра Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня освободили из-под стражи, готов бороться за пост мэра Москвы.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня суд выпустил под подписку о невыезде, продолжит бороться за пост мэра Москвы.
Об этом заявил сам политик, передает РИА Новости.
Сразу после освобождения в зале Кировского суда Навальный заявил, что вернется к предвыборной агитации, но еще не решил, в какой именно форме.
"Это решение будет принято после того, как я вернусь в Москву и мы все обсудим", — сказал политик.
Ранее глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков заверил, что оппозиционер намерен участвовать в дебатах с другими кандидатами на пост мэра.
"Позвонили из Мосгоризбиркома — ровно сейчас — позвали на жеребьевку бесплатного эфирного времени. Совпаденьице", — написал Волков в твиттере в ходе рассмотрения Кировским райсудом апелляции прокуратуры.
При этом Навальный скептически оценил ситуацию с заключением его под стражу и последующим освобождением.
"Я не какой-то ручной зверек, чтобы меня можно было снять с выборов, а потом еще на месяц разрешить принимать в них участие", — отметил он, добавив, что не исключает бойкота выборов.
"Даже если это временно, давайте используем время, чтобы потрепать жуликов. Мы их и из судебного аквариума видим", — написал Навальный в твиттере.
Напомним, как сообщал "Главред", 19 июля Алексей Навальный и Петр Офицеров были освобождены под подписку о невыезде – до вступления приговора по делу "Кировлеса" в законную силу.
У защиты есть время до 28 июля на подачу апелляции, после чего суд должен рассмотреть ее в течение 30 дней.
Фото: Russia today