Навальный продолжит борьбу за кресло мэра Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня суд выпустил под подписку о невыезде, продолжит бороться за пост мэра Москвы.

Об этом заявил сам политик, передает РИА Новости.

Сразу после освобождения в зале Кировского суда Навальный заявил, что вернется к предвыборной агитации, но еще не решил, в какой именно форме.

"Это решение будет принято после того, как я вернусь в Москву и мы все обсудим", — сказал политик.

Ранее глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков заверил, что оппозиционер намерен участвовать в дебатах с другими кандидатами на пост мэра.

"Позвонили из Мосгоризбиркома — ровно сейчас — позвали на жеребьевку бесплатного эфирного времени. Совпаденьице", — написал Волков в твиттере в ходе рассмотрения Кировским райсудом апелляции прокуратуры.

При этом Навальный скептически оценил ситуацию с заключением его под стражу и последующим освобождением.

"Я не какой-то ручной зверек, чтобы меня можно было снять с выборов, а потом еще на месяц разрешить принимать в них участие", — отметил он, добавив, что не исключает бойкота выборов.

"Даже если это временно, давайте используем время, чтобы потрепать жуликов. Мы их и из судебного аквариума видим", — написал Навальный в твиттере.

Напомним, как сообщал "Главред", 19 июля Алексей Навальный и Петр Офицеров были освобождены под подписку о невыезде – до вступления приговора по делу "Кировлеса" в законную силу.

У защиты есть время до 28 июля на подачу апелляции, после чего суд должен рассмотреть ее в течение 30 дней.

Фото: Russia today