Двоих украинцев подозревают в организации терактов в Британии

Двое молодых людей, предположительно выходцев из Украины, арестованы по подозрению в организации взрывов у мечетей в окрестностях английского города Бирмингем.

"Мы еще не можем точно сказать, являются ли они гражданами Украины или другой бывшей советской республики. Идет соответствующая проверка", - заявил представитель МВД Соединенного Королевства, пишет ИТАР-ТАСС.

Как стало известно, на след молодых людей спецслужбы смогли выйти после того, как распространили через Интернет в минувший вторник их фотографии, полученные с помощью камер наружного наблюдения. Известно, что одному из задержанных 22 года, другому - 25 лет.

Накануне ночью полиция и службы безопасности провели очередную операцию по поиску взрывного устройства у мечети в городе Вулверхэмптон в центральной Англии. При этом была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Как сообщил телеканал "Скай ньюс", "были обнаружены части взрывного устройства". Пока еще не ясно, был ли совершен очередной взрыв или же бомба не сработала.

По полученной информации, есть основания предполагать, что задержанные выходцы с Украины могут также иметь отношения к этому взрывному устройству, а также взрыву у мечети в городе Типтон.

За последние 2 месяца в Великобритании были совершены нападения почти на 10 мечетей. По одной из версий британских СМИ, подобные преступления носят "расовый характер" и могут быть спровоцированы гибелью солдата британских королевских войск Ли Ригби, убитого лондонскими исламистами в мае.

В частности, один из взрывов прогремел 12 июля у мечети города Миддлтон, в котором проходили похороны военнослужащего.

Взрыв рядом с мечетью Уолсолла (окрестности города Бирмингем) произошел в ночь на 22 июня. Инцидент потребовал участия армейских саперов, жители 40 близлежащих домов были эвакуированы. По факту взрыва было начато официальное расследование.

В предыдущем месяце, 5 июня, на севере Лондона была сожжена мечеть и культурный исламский центр. В районе Лондона, где произошел пожар, проживает значительное число выходцев из Сомали.