Полиция накрыла "воровскую сходку" во главе с племянником Деда Хасана

В Екатеринбурге, в кафе "Восточная кухня" на улице Московской, задержан племянник убитого в январе Деда Хасана — криминальный авторитет Тимур Мирзоев по прозвищу Тимур Свердловский.

На сходке, кроме него, были еще его восемь приближенных. Он считается одним из самых авторитетных мафиози на Урале, пишет Прайм Крайм.

Как сообщают СМИ, несколько лет назад Дед Хасан назначил своего родственника "смотрящим" по Свердловской области.

Точно известно, что Тимур Мирзоев четыре раза был судим. В последний раз освободился условно досрочно — заболел туберкулезом.

У задержанных изъяты травматические пистолеты и охотничье ружьё.

Стоит отметить, перед тем, как пойти на криминальную сходку, Тимур Мирзоев заехал к своему духовному наставнику, который судим за убийство.

Напомним, в январе 2013 года в центре Москвы был застрелен Дед Хасан - известный криминальный авторитет Аслан Усоян.



"В Деда Хасана стреляли, когда он выходил из ресторана "Каретный двор", от полученных травм он скончался", - заявили в полиции.