Западные СМИ о приговоре Навальному: Путин слабый, а его власть не вечна

Ведущие англоязычные издания в пятницу, 19 июля, продолжили комментировать приговор, вынесенный накануне российскому оппозиционеру Алексею Навальному и Петру Офицерову. Напомним 18 июля они были приговорены к 5 и 4 годам тюремного заключения соответственно, а на следующий день - отпущены под подписку о невыезде в связи с тем, что приговор еще не вступил в силу.

Западные журналисты, которых цитирует "Инопресса", продолжают резко критиковать российскую власть и лично президента РФ Владимира Путина, но отмечают, что, "если долго стараться, свобода и демократия в России когда-нибудь восторжествуют".

Так, Financial Times в редакционном комментарии под заголовком "Из блоггеров в политзаключенные" отмечает, что приговор Навальному "знаменует поворотный момент в эпохе президента Владимира Путина", и считает, что для него это "точка невозврата". Издание допускает, что зловещего символизма в этом приговоре, возможно, еще больше, чем в аресте Михаила Ходорковского, ведь "у него не было политических последователей; многие россияне придерживались мнения, что он, как и другие олигархи из 1990-х, получил по заслугам". Навальный же, напротив, "по-настоящему популярен среди горожан и интеллигенции".

По мнению журналистов, в свете приговора Навальному "то, что один российский ученый назвал "диктатурой с согласия подданных", превращается в обыкновенный авторитаризм". Решение Кировского суда - "рискованное" для властей, так как может вызвать новые акции протеста. Кроме того, оно негативно скажется на инвестициях (как внешних, так и внутренних), тем самым "усугубив экономический спад в России" и подточив "самое основание путинизма" - "сделку по обмену постоянно повышающегося уровня жизни на ограничение демократических свобод", резюмирует издание.



"Поворотным моментом в карьерном пути Владимира Путина" готова признать вчерашний приговор и лондонская The Times. Путин, говорится в редакционной статье, "неправильно считал настроение городского среднего класса, который с нетерпением ждет перемен". "Если оппозиция сделает правильные выводы из этого удручающего приговора, и если Запад найдет общий язык с критиками Путина, из всего этого может выйти кое-что хорошее", - полагают в редакции.

Впрочем, все, что может предпринять Запад, с точки зрения The Times, второстепенно: "Демократические перемены в России должны произойти изнутри, управляемые оппозицией, которой нужно выйти за пределы Москвы и дотянуться до недовольных в многочисленных относительно зажиточных городах Российской Федерации. Пришла пора гражданской оппозиции оставить свое дилетантство, организоваться и найти политические платформы, которые без обиняков бросали бы вызов власти путинской партии "Единая Россия".



"Свободу Алексею Навальному" - призывает редакция The Wall Street Journal. Навальный, по мнению авторов комментария, отныне является "политзаключенным и диссидентом", а суд над ним они считают "наиболее громким политическим процессом по крайней мере с 1970-х".



В зале Кировского суда The Wall Street Journal увидела "контраст между потенциалом России и тем, что она имеет в эпоху Путина". "Судья, прокуроры и полицейские вели себя как аппаратчики, исполняющие чужие приказы. Навальный харизматичен, молод и хорошо ориентируется в современном мире", - пишет издание и призывает расширить "список Магнитского", а западным лидерам советует "при любой встрече с кремлевским лидером заводить разговор о деле Навального".



"Хотя Владимир Путин давно уже культивирует имидж сильного человека, на самом деле, он представляется слабым и неуверенным, - пишет The New York Times. - И такая оценка подкрепляется всякий раз, когда он манипулирует системой с целью раздавить потенциального политического соперника".



Процесс против Алексея Навального и Петра Офицерова издание называет "очевидно сфабрикованным". "Определяющими чертами путинской России" в статье названы "коррупция, нетерпимость и отсутствие верховенства закона". Путин "не может стерпеть брошенного ему вызова и даже политических дебатов. Но его власть не вечна. Если россияне, желающие жить в более демократичной и справедливой стране, прислушаются к Навальному, однажды они могут все же одержать победу", - заключает The New York Times.

