В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными

Сторонники свергнутого армией президента Египта Мухаммеда Мурси вступили сегодня в стычки с военнослужащими у министерства обороны в Каире.

Беспорядки начались после того, как охраняющие оборонное ведомство солдаты не пропустили исламистов, направлявшихся к мечети Рабиа-эль-Адауия в каирском районе Мадинат-Наср, где уже собрались тысячи их соратников на очередной "марш миллионов", пишет ИТАР-ТАСС.

Активисты "Братьев-мусульман" началами забрасывать военных камнями. Последние ответили гранатами со слезоточивым газом. О пострадавших информации пока не поступало. В настоящее время исламисты вновь перекрыли одну из главных городских магистралей Салах-Салем, которая ведет в международный аэропорт, а также связанную с ней эстакаду "6 октября".

Ожесточенные столкновения вспыхнули между сторонниками Мурси и местными жителями вблизи главной мечети страны Аль-Азхар рядом с некогда популярным среди иностранных туристов рынком Хан-эль-Халили. Поводом для них стала манифестация, устроенная "братьями" в поддержку экс-главы государства. На место столкновений через некоторое время прибыли полицейские, которые встали между сторонами живым щитом. В районе мечети Аль-Азхар задержаны 13 человек, которые пытались совершить нападения на стражей порядка. Как уточнили в силовых структурах, среди арестованных - один сириец.

В столичном районе Гиза во время марша исламистов на площадь перед Каирским университетом они также вступили в стычки с местными жителями. Завязалась драка, во время которой неизвестные открыли стрельбу. Сообщается, что один человек получил ранения, двое задержаны. К какому из враждующих лагерей они принадлежат, не уточняется

В центре Каира сторонники Мурси напали на полицейского. Они ранили его ножом и отобрали табельное оружие, после чего скрылись.

В столицу также направляются из провинций и активисты исламистских сил. Позднее они намерены пойти от Рабиа-эль-Адауия маршами к расположению республиканской гвардии и президентскому дворцу "Аль- Иттихадия", все подъезды к которому перегорожены колючей проволокой.

Представители командования ВС предупредили всех демонстрантов о том, что они должны сохранять мирный характер протестов, а армия будет жестко пресекать любые насильственные действия.

Напомним, свергнутый президент с 4 июля находится под арестом в казармах Республиканской гвардии. Возле здания со дня его предполагаемого ареста проходят акции протеста сторонников Мурси.

16 июля, новый кабмин Египта принес присягу перед временно исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром. В новый кабинет вошли 35 министров, в том числе три вице-премьера.