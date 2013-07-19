В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными

19 июля 2013, 19:57

Активисты "Братьев-мусульман" началами забрасывать военных камнями, которые ответили гранатами со слезоточивым газом.

  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG
  • В Египте нарастают столкновения между сторонниками президента и военными фото: EPA/UPG

Сторонники свергнутого армией президента Египта Мухаммеда Мурси вступили сегодня в стычки с военнослужащими у министерства обороны в Каире.

Беспорядки начались после того, как охраняющие оборонное ведомство солдаты не пропустили исламистов, направлявшихся к мечети Рабиа-эль-Адауия в каирском районе Мадинат-Наср, где уже собрались тысячи их соратников на очередной "марш миллионов", пишет ИТАР-ТАСС.

Активисты "Братьев-мусульман" началами забрасывать военных камнями. Последние ответили гранатами со слезоточивым газом. О пострадавших информации пока не поступало. В настоящее время исламисты вновь перекрыли одну из главных городских магистралей Салах-Салем, которая ведет в международный аэропорт, а также связанную с ней эстакаду "6 октября".

Ожесточенные столкновения вспыхнули между сторонниками Мурси и местными жителями вблизи главной мечети страны Аль-Азхар рядом с некогда популярным среди иностранных туристов рынком Хан-эль-Халили. Поводом для них стала манифестация, устроенная "братьями" в поддержку экс-главы государства. На место столкновений через некоторое время прибыли полицейские, которые встали между сторонами живым щитом. В районе мечети Аль-Азхар задержаны 13 человек, которые пытались совершить нападения на стражей порядка. Как уточнили в силовых структурах, среди арестованных - один сириец.

В столичном районе Гиза во время марша исламистов на площадь перед Каирским университетом они также вступили в стычки с местными жителями. Завязалась драка, во время которой неизвестные открыли стрельбу. Сообщается, что один человек получил ранения, двое задержаны. К какому из враждующих лагерей они принадлежат, не уточняется

В центре Каира сторонники Мурси напали на полицейского. Они ранили его ножом и отобрали табельное оружие, после чего скрылись.

В столицу  также направляются из провинций и активисты исламистских сил. Позднее они намерены пойти от Рабиа-эль-Адауия маршами к расположению республиканской гвардии и президентскому дворцу "Аль- Иттихадия", все подъезды к которому перегорожены колючей проволокой.

Представители командования ВС предупредили всех демонстрантов о том, что они должны сохранять мирный характер протестов, а армия будет жестко пресекать любые насильственные действия.

Напомним, свергнутый президент с 4 июля находится под арестом в казармах Республиканской гвардии. Возле здания со дня его предполагаемого ареста проходят акции протеста сторонников Мурси.

16 июля, новый кабмин Египта принес присягу перед временно исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром. В новый кабинет вошли 35 министров, в том числе три вице-премьера.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
президент Египет исламисты Каир Мухаммеда Мурси
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять