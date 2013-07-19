У Путина назвали условия помилования Навального

Президент России Владимир Путин может рассмотреть вопрос о помиловании Алексея Навального в случае, если он признает свою вину.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Осужденный должен признать свою вину", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности помилования в будущем Навального.

Как сообщалось, 18-го июля Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение имущества компании "Кировлес". А бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров приговорен к четырем годам колонии. Кроме того, каждый из обвиняемых оштрафован на 500 тысяч рублей. Навальный был взят под стражу в зале суда.

19-го июля Кировский областной суд изменил Навальному меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Оба осужденных были освобождены в зале суда, до вступления в силу приговора районного суда.

Оппозиционер также заявил, что продолжит борьбу за кресло мэра Москвы.