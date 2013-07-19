Украинское посольство в Лондоне не подтверждает задержание двух украинцев

Украинское посольство в Великобритании на данный момент не располагает информацией, подтверждающей сообщения о задержании двух украинцев в связи со взрывами у мусульманских мечетей в центральной Англии.

Британская полиция сообщила, что допрашивает двух мужчин в возрасте 22 и 25 лет, которые сначала были названы восточноевропейцами, но впоследствии задержанных в сообщениях стали называть украинцами, пишет Радио Свобода.

Спикер украинского посольства в Лондоне Оксана Кизима сказала, что консульские работники выясняют подробности, но пока нет подтверждений, что задержанные являются гражданами Украины.

Директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис сообщил, что информацию сейчас проверяют: "Мы пытаемся получить ответ от британской стороны с подтверждением или опровержения этой информации".

Нападения на мечети и другие мусульманские здания в Британии участились после того, как в мае в восточном Лондоне два нападающих, которые выкрикивали исламистские лозунги "Аллах акбар", убили военнослужащего.

Британские политики и активисты призывают общественность не реагировать на экстремистские лозунги, направленные на возмущение противостояния в обществе. Но представители мусульманских общин жалуются, что случаи нападений и оскорблений в них на религиозной почве участились. От взрывов у мечетей, которые сейчас расследует полиция, никто не пострадал.