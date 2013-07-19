Березовский задолжал налоговикам Британии более 150 миллионов

100 млн фунтов стерлингов (151 млн долларов) Борис Березовский был должен налоговой службе Великобритании.

Как сообщают британские СМИ, компания Grant Thornton, которой было поручено провести аудит состояния Березовского, сообщила суду, что активов, оставшихся после смерти российского бизнесмена, не хватит, чтобы расплатиться с долгами, пишет ИТАР-ТАСС.

"На день кончины Березовский был не только разорен, но и рисковал попасть в тюрьму за неуплату налогов в Великобритании", - сказал в источник в британских адвокатских кругах.

Ранее источники британских СМИ, которые ознакомились с завещанием бизнесмена, высказали оценку, что имущество Березовского осталось в "невообразимом беспорядке", и на то, чтобы разобраться со всеми деталями, "уйдут годы". Указано, что оно управлялось через "сеть офшорных структур".

Напомним, 23 марта в ванной комнате дома было найдено тело 67-летнего Березовского с удавкой на шее. Результаты вскрытия показали, что "причина смерти соответствует версии повешения".

8 мая Березовский был похоронен на кладбище Бруквуд в графстве Суррей.

В течение ближайшего месяца с деталями расследования дела ознакомится коронер. После этого он намерен определить дату начала слушания дела.

Ранее официальный представитель полицейского управления долины реки Темза сообщил, что дознание по факту смерти Березовского в Англии, скорее всего, возобновится не ранее января 2014 года.