Жертвами столкновений в Египте стали четыре человека, десятки раненых

В городах Египта продолжаются столкновения между сторонниками и противниками свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси.

Так в г. Мансура в результате стычек четыре человека погибли и десятки получили ранения, сообщает телеканал ''Аль-Джазира'', пишет РИА Новости со ссылкой на канал ''Аль-Джазира''.

По информации портала "Аль-Ахрам", в их числе – женщина, которая скончалась от ранения в голову, и 13-летняя девочка.

Очередные ''миллионные акции'' стартовали в Египте после пятничной молитвы. Свои манифестации проводят как сторонники свергнутого президента из движения "Братьев-мусульман", так их оппоненты. Ранее исламисты заявили, что эта пятница должна стать ''переломной в деле возврата законности''. Их акция приурочена к десятому дню священного для мусульман месяца Рамадана.

В Каире сторонники Мурси планируют массовое шествие в сторону Каирского международного аэропорта, где в настоящий момент введены повышенные меры безопасности. Подъезды к аэропорту контролируют части египетской армии.

Главным местом сбора сторонников Мурси остается площадь Рабиа аль-Адавия.

Либеральные политические силы и те, кто просто поддерживает решение военных о свержении Мурси, по традиции собрались на площади Тахрир.

Напомним, свергнутый президент с 4 июля находится под арестом в казармах Республиканской гвардии. Возле здания со дня его предполагаемого ареста проходят акции протеста сторонников Мурси.



16 июля, новый кабмин Египта принес присягу перед временно исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром. В новый кабинет вошли 35 министров, в том числе три вице-премьера.