В РПЦ поддерживают деятельность Навального

Люди могут публично спорить с решением суда, главное — чтобы это выражалось в мирной и цивилизованной форме. Бороться с коррупцией необходимо, невзирая на личности и их политическую ориентацию.

Об этом заявил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин комментируя приговор Алексею Навальному, пишет РИА Новости

"С одной стороны, нужно уважать решение суда, а с другой стороны, люди, конечно, могут с таким решением публично спорить, в корректной форме, а приговоренные могут приговор обжаловать", сказал он.

По словам протоиерея, все случаи нечестных и преступных действий, что со стороны оппозиционера, что со стороны лица близкого к власти, должны получать максимально жесткий ответ.

"Коррупция — одна из главных бед современной России, и остановить ее нужно, невзирая на личности и их политическую ориентацию", — подчеркнул Чаплин. Так он прокомментировал распространенные в блогах возмущения несправедливостью решения суда по делу оппозиционера по сравнению с мерами в отношении коррумпированных чиновников", сказал Чаплин.

По его мнению, нужно "развести суд и политику" и "соблюдать закон и нормы нравственности".

Отвечая на вопрос, с кем из оппозиции он при необходимости будет вести диалог, если Навального посадят, Чаплин ответил, что Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества "открыт к диалогу со всеми политическими силами, в том числе оппозиционными". "При этом мы надеемся, что все-таки силы будут соблюдать закон и нормы нравственности", — подчеркнул он.

Напомним, у Путина заявили, что президент РФ может рассмотреть вопрос о помиловании Алексея Навального в случае, если он признает свою вину.

Как сообщалось, 18-го июля Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение имущества компании "Кировлес". А бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров приговорен к четырем годам колонии. Кроме того, каждый из обвиняемых оштрафован на 500 тысяч рублей. Навальный был взят под стражу в зале суда.



19-го июля Кировский областной суд изменил Навальному меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Оба осужденных были освобождены в зале суда, до вступления в силу приговора районного суда.



Оппозиционер также заявил, что продолжит борьбу за кресло мэра Москвы.