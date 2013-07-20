Навальный прибыл в Москву и объявил, что идет на выборы: опубликованы фото

Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный судом Кирова на пять лет лишения свободы и освобожденный под подписку о невыезде, вернулся в Москву.

Навальный прибыл поездом на Ярославский вокзал ы Москве, пишет РИА Новости.

На подходе к перрону Навального встречала толпа его сторонников и журналистов, некоторые пришли с цветами и в футболках с надписью "Навальный". Сторонники оппозиционера выстроили живой коридор от перрона до здания вокзала.

Как пришет издание, Навальный заявил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы в сентябре.

"Мы идем на выборы и мы победим", — сказал Навальный.

"Перед нами большая избирательная кампания, семь недель непрерывной борьбы", — отметил оппозиционер. Он также поблагодарил своих сторонников, подчеркнув, что без их помощи ему и Петру Офицерову не удалось бы выйти на свободу.

"Мы — огромная мощная сила. Я очень рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой… Я хочу извиниться перед вами, что не верил в вас так сильно", — сказал Навальный, обращаясь к своим сторонникам и попросил их разойтись.

Как сообщала lenta.ru, незадолго до прибытия поезда из Кирова на вокзале была объявлена эвакуация из-за найденного бесхозного предмета. Полиция просила встречающих разойтись, однако собравшиеся подвергли повод сомнению и отказались расходиться. Позже оказалось, что в найденной сумке находятся обычные вещи.



С утра на территории Ярославского вокзала были предприняты усиленные меры безопасности. Напротив выхода из метро "Комсомольская" по пути к вокзалу в ряд выстроились сотрудники полиции в шлемах. Российские СМИ сообщали, что в нескольких местах в районе вокзала находятся группы наряда ОМОН. Неподалеку от Комсомольской площади в разных местах, в том числе на проспекте имени Сахарова, были сосредоточены несколько десятков полицейских автобусов, автомобилей и автозаков.

Напомним, Путина заявили, что президент РФ может рассмотреть вопрос о помиловании Алексея Навального в случае, если он признает свою вину.



Как сообщалось, 18-го июля Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение имущества компании "Кировлес". А бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров приговорен к четырем годам колонии. Кроме того, каждый из обвиняемых оштрафован на 500 тысяч рублей. Навальный был взят под стражу в зале суда.



19-го июля Кировский областной суд изменил Навальному меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Оба осужденных были освобождены в зале суда, до вступления в силу приговора районного суда.



Оппозиционер также заявил, что продолжит борьбу за кресло мэра Москвы.