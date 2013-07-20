Суд Италии вынес приговор виновникам крушения лайнера Costa Concordia

Суд в Италии признал пятерых сотрудников компании Costa Crociere, владельца круизного лайнера Costa Concordia, который затонул в январе 2012 года, виновными в непредумышленном убийстве людей.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, пишет РИА Новости.

Кроме экс-капитана Франческо Скеттино по делу проходили еще пять человек: старший помощник капитана Чиро Амброзио, офицер судна Сильвия Короника, рулевой Якоб Русли Бин, директор бортовой гостиницы Манрико Джампедрони и координатор кризисного центра компании-судовладельца Costa Crociere Роберто Феррарини. Феррарини был осужден на два года и десять месяцев, Джампедрони получил два с половиной года, другие обвиняемые, кроме Скеттино, — от года и восьми месяцев до года и 11 месяцев тюрьмы.

Как известно, судно Costa Concordia потерпело крушение в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья Тосканы.

На борту судна находились более 4, 2 тысячи человек. Жертвами трагедии стали 32 человека, двое из которых до сих пор числятся пропавшими без вести. Лайнер до сих пор лежит у берега Джильо.

Суд над бывшим капитаном затонувшего в январе 2012 года лайнера начался 9 июля. Скеттино является единственным обвиняемым на начавшемся сегодня судебном процессе. Он обвиняется в непреднамеренном убийстве, кораблекрушении и оставлении судна в опасности.