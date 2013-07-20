Во Франции создали новую организацию для борьбы с FEMEN

Во Франции консервативно настроенные защитницы прав женщин создали новую организацию, задачей которой станет продвижение традиционных ценностей и борьба с FEMEN.

Основными целями новго общественного объединения "Антигоны" являються противодействия наиболее агрессивным проявлениям воинствующего феминизма, пишет ИТАР-ТАСС.

На сегодняшний день ряды ассоциации "Антигоны" пополнили уже более 500 человек.

Организатры движения напомнили, что их первой публичной акцией стал открытый протест против действий скандально известной международной феминистской группы FEMEN, приобретшей известность за счет громких провокаций по всей Европе. "Но мы не собираемся останавливаться на этом, - подчеркивают активистки. - Мы хотим принимать активное участие в общественных дискуссиях, которые касаются таких острых вопросов, как положение женщин в обществе, отношения между мужчиной и женщиной, семья, условия работы, равенство на рынке труда и многое другое".

"Мы выступаем за женственность: это наша естественная и исконная природа. Мы хотим бороться за будущее женщин, но при этом намерены предложить подход, сильно отличающийся от того, что нам постоянно рассказывают по телевизору, - отметили активистки движения "Антигоны". - Женщины - не угнетенное меньшинство, они составляют половину человечества!"

Как рассказали участницы встречи, в задачи их организации входит "осмысление вклада, который женщины могут привнести в развитие общества, а не только обсуждение того, что может само общество дать женщинам". "Есть множество вопросов, на которые у нас нет готового ответа, и мы приглашаем всех женщин, разделяющих наши взгляды, к открытой дискуссии", - отметили представительницы движения, подчеркнув, что оно готово к диалогу с любыми группами общества, независимо от их конфессиональной или политической принадлежности.