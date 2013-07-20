Взрыв в аэропорту Пекина: инвалид-колясочник привел в действие бомбу, опубликованы фото

Сегодня, 20 июля, в пекинского аэропорта "Шоуду" прогремел взрыв.

Об этом сообщили сообщили очевидцы происшествия, пишет ИТАР-ТАСС.

В 13.30 по киевскому времени клубы дыма окутали один из выходов терминала номер 3, пишет издание

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщило китайское телевидение, взрыв произвел мужчина, он получил ранения. Выходы В и С третьего терминала пекинского аэропорта заблокированы.

Как сообщает издание Синьхуа, человек с ограниченными возможностями, гражданин Китая, привел в действие самодельное взрывное устройство при этом получив ранения.

По данным местной полиции, мужчина в инвалидном кресле что-то прокричал и привел в действие бомбу. По неуточненной информации он не погиб, но получил многочисленные ранения. Предположительно, он воспользовался взрывным устройством на основе чёрного пороха, пишет rt.com



Кроме того, по некоторым данным в Интернете опубликована предсмертная записка самоубийцы, в которой сказано, что он был избит сотрудниками полиции. Чжин Йонцинь 1979 года рождения был уличным торговцем, когда за нелегальную деятельность в 2005 году его задержали и избили полицейские. В результате Йонцинь стал инвалидом.



В своём блоге он подробно рассказал о произошедшем и разместил фото, с изображением увечий, полученных после избиения. Согласно блогу, семья погрязла в долгах, кроме того родственники страдают различными болезнями, не позволяющими зарабатывать на жизнь. Доход семье приносила лишь деятельность Йонциня.



В результате взрыва никто из очевидцев лиц не пострадал. Виновник происшествия отправлен в больницу, врачи пытаются его спасти. По информации полиции, подрывник ранее неоднократно направлял петиции в органы власти.

Терминал номер 3 - самый новый и самый большой в пекинском международном аэропорту. Это огромное строение называется "Взлетающий дракон" благодаря своей крыше.

фото: news.cn