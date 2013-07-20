Знаменитые дизайнеры Дольче и Габбана в знак протеста закрыли свои бутики в Милане

Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана закрыли свои магазины в Милане на три дня в знак протеста против публичной критики, сообщает агентство Рейтер.

Их в прошлом месяце суд приговорил к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, пишет РИА Новости.

Надпись на окнах одного из бутиков гласит: "Закрыто в знак возмущения". Негодование дизайнеров вызвало заявление городского советника Франко ДАльфонсо, который считает, что Дольче и Габбана не должны показывать свою следующую коллекцию на площадках Милана на неделе моды, которая пройдет в сентябре. "Нас не должны представлять лица, уклоняющиеся от уплаты налогов", — заявил ДАльфонсо.

Как пишет британская газета Telegraph, позднее советник извинился и сообщил, что его заявление не выражает позицию администрации.

Всего Дольче и Габбана в пятницу закрыли девять миланских магазинов. Как сообщает агентство, дизайнеры оплатят дни простоя более чем 250 работникам бутиков.

Суд в Италии приговорил Дольче и Габбану к году и восьми месяцам тюрьмы каждого за уклонение от уплаты налогов на сумму около миллиарда евро.

По версии следствия, начиная с 2004 года, когда в Люксембурге были созданы две компании Dolce & Gabbana Luxemburg sarl и Gado sarl, руководство известного дома моды занималось фальсификацией налоговых документов. Адвокаты дизайнеров объявили о намерении подать апелляцию на решение суда.