Полиция допросила двух украинцев, подозреваемых в терактах в Британии

Полиция Великобритании допросила украинцев – стажеров копании Delcam, задержанных по подозрению в причастности к совершению взрывов возле мечетей в Великобритании.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на издание The Independent.

По информации ряда западных СМИ, власти Великобритании квалифицировали взрывы возле мечетей в Типтоне и Уолсолле как теракт. Тогда никто не пострадал. Расследуя взрывы, полиция получила сообщение о возможном минировании мечети в Вулверхэмптоне. В самой мечети ничего не нашли, но остатки взрывчатки были выявлены поблизости.

Издание не приводит подробности допроса, однако отмечается, что украинцы – 22-х и 25-и лет – задержаны, и остаются в Бирмингеме.

Между тем, руководитель компании Delcam, которая занимается разработкой программного обеспечения, Клайв Мартель сообщил, что один из задержанных проходил стажировку уже в течение 4-х месяцев, второй – около 2-х месяцев.

"Эти двое мужчин не были сотрудниками компании, они стажировались у нас. Они были на полпути курса обучения, и мы понимаем, что они встретились, находясь на стажировке", - отметил он.

По его словам, компания принимает на стажировку студентов со всей Европы, а также сотрудничает с рядом украинских вузов.

По данным издания, после задержания украинцев-стажеров в центральном офисе компании Delcam также прошли обыски.

В пятницу на официальном сайте полиции Уэст-Мидленда была обнародована информация о том, что двое мужчин из Восточной Европы в возрасте 22 и 25 лет, которых арестовали прошлой ночью в рамках расследования взрывов возле мечетей в городах Типтон и Уолсолл, остаются под арестом.

В июне при взрывах возле мечетей в Типтоне и Уолсолле никто не пострадал, однако расследуя взрывы, полиция получила сообщение о возможном минировании мечети в Вулверхэмптоне. В самой мечети ничего не нашли, но остатки взрывчатки были выявлены поблизости.

Внешнеполитическое ведомство Украины проверяет информацию о том, что в Великобритании задержаны именно выходцы из Украины.