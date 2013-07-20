В России требуют снести памятник Ленину у Троице-Сергиевой лавры

В Росии православное движение "Святая Русь" подало заявление в администрацию Сергиева Посада с требованием убрать постамент Ленина с площади Троице-Сергиевой лавры, где он стоит рядом с памятником в честь преподобного Сергия Радонежского.

"Мы убеждены в том, что соседство двух указанных памятников недопустимо: памятник богоборцу, убийце и растлителю не должен находиться рядом с монументальным образом того, кто благословлял русских витязей на битву с захватчиками на Куликовом поле, с памятником угоднику Божию и великому молитвеннику за наше Отечество", - говорится заявлении, текст которого опубликован на странице движения в соцсети "Вконтакте".

На совести Ленина "массовые казни священников, закрытие монастырей, управляемый церковный раскол, уничтожение храмов, иных образцов и реликвий русского культурного наследия, в том числе мощей святых", - напоминают авторы письма.

"Мы требуем положить конец маразму и абсурду. Это нонсенс: рядом с памятником преподобного, всю жизнь посвятившему служению Богу, находится изваяние человеку, который безжалостно преследовал Церковь, приказал закрыть лавру, вскрыть и уничтожить мощи Сергия Радонежского", -сказал лидер движения Иван Отраковский.

Напомним, в мае в Сумах горсовет принял решение демонтировать в городе два памятника Ленину.