Соратников Саакашвили забросали камнями и бутылками

Лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в городе Зугдиди забросали бутылками и камнями.

На площади перед местным театром, где должен был состояться очередной раунд праймериз — выявления региональными делегатами кандидата в президенты Грузии от ЕНД, собрались около двух тысяч сторонников правящей сегодня коалиции "Грузинская мечта". При появлении перед театром лидеров ЕНД из толпы в них полетели камни и бутылки, пишут Вести.ру.

Благодаря усилиям многочисленных полицейских никто из лидеров ЕНД не пострадал. Как заявил один из главных кандидатов в президенты от ЕНД, экс-спикер парламента Давид Бакрадзе, несмотря на "очевидную провокацию", устроенную сторонниками правящей коалиции, праймериз пройдет, как и планировался.

Еще один из лидеров ЕНД Давид Сакварелидзе заявил, что располагает конкретной информацией, как местные власти мобилизовали местных жителей, чтобы сорвать праймериз ЕНД в Зугдиди.