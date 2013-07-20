Голая FEMENистка сорвала работу тунисского посольства: опубликованы фото

FEMEN сорвала работу тунисского посольства в Швейцарии, требуя освободить Амину из тюрьмы.
Как сообщается на сайте организации, проникнув на территорию посольства с плакатом "Свобода выражения - это право человека, а не преступление" она была арестована, подоспевшей полицией.
" Движение FEMEN продолжает международную компанию FREE AMINA, в частности преследования представителей официального исламистского Туниса во всех точках земного шара", - говорится в сообщении.
Напомним, три FEMENистки в Брюсселе выследили и атаковали кортеж главы происламисткого кабинета министром Туниса Али Лараеда.
FEMEN требует от тунисских властей немедленного освобождения из тюремного плена своей активистки Амины Тайлер.