В США умерла легендарная журналистка Хелен Томас

В Вашингтоне в возрасте 92 лет в своей квартире умерла известная журналистка США Хелен Томас, сообщает Associated Press.

По сообщению СМИ, она долгое время болела и выписалась из больницы незадолго до смерти, пишет lenta.ru.

Хелен Томас получила известность как корреспондент агентства United Press International, в котором она проработала 57 лет. За Томас на протяжении многих лет было зарезервировано центральное место прямо перед президентом США в комнате для брифингов в Белом доме. По сложившейся традиции, именно Томас завершала брифинги фразой "Спасибо, господин президент".

Журналистка работала в Белом доме с 9 президентами США и прославилась умением задавать неудобные вопросы. Наиболее остро она конфликтовала с Джорджем Бушем-младшим, которого считала худшим лидером США в истории и неоднократно публично критиковала за развязывание войны в Ираке. Именно во время пребывания Буша на посту президента Томас лишили места в первом ряду на брифингах, а выступления главы государства завершались не знаменитой фразой журналистки, а словами Буша "Спасибо за ваши вопросы".

В 2010 году, в возрасте 89 лет, Хелен Томас вынуждена была прекратить работу корреспондента после того, как в интернете появилась видеозапись с ее негативными высказываниями в адрес Израиля. На пленке она говорила, что евреям нужно "уйти из Палестины и вернуться домой — в Германию, Польшу или США". После этого карьера Томас фактически завершилась.