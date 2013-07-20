Саакашвили: Путин дал премьер-министру Грузии 2 миллиарда

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент РФ Владимир Путин дал премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили 2 миллиарда долларов США и ждет от него уступок, в первую очередь, в виде "правового, политического и морального уничтожения действующего президента Грузии".

Об этом он сказал в своем телевизионном выступлении перед собравшейся в его дворце аудиторией, пишет kavkasia.net

"2 миллиарда долларов Путин дал нашему премьер-министру. Почему посчитает Путин, что он должен что-то уступить? Он считает, что премьер-министр должен уступить ему все, ведь так? И что должен уступить, в первую очередь, правовое, политическое и моральное уничтожение действующего президента Грузии, и второе, соглашаться на все то, с чем не соглашался я в течение всех этих многих лет", - заявил Саакашвили.

Вместе с тем, президент Грузии отметил, что под уступками подразумевает две вещи - "по меньшей мере, правовое, политическое и моральное уничтожение действующего президента Грузии и согласие на все то, на что в течение многих лет я не соглашался".

"Задачей России в отношении нас было убрать правительство, перекрыть энергокоридоры и уничтожить успешный демократический курс Грузии. Она не получила этого войной, и сегодня у нас нет времени отдавать все это ей мирно. Сегодня мы должны выдержать, и затем ситуация наладится", - добавил Саакашвили.

Возможно, он имел в виду существующие в России активы, которые Бидзина Иванишвили продал до парламентских выборов в Грузии. По сообщению журнала Forbes, после продажи чистая прибыль Иванишвили составила 1,3 млрд. долларов США.

По его словам, после смены власти в Грузии в октябре прошлого года существовали ожидания улучшения отношений с Россией, однако "Россия никоим образом не меняется. Волк не желает расставаться со своей волчностью; она вновь устанавливает ограждения из колючей проволоки, вновь идет на провокации, вновь похищает людей, вновь подрывает под нами почву на международной арене".