Задержаных в Британии украинцев будут допрашивать еще неделю

В Британии антитеррористическому подразделению полиции выделено дополнительное время на допрос двух украинцев, арестованных по делу о взрывах в мечетях.

Согласно решению Вестминстерского магистратского суда, у полицейских есть еще семь дней на проведение допроса арестованных, чьи имена пока не разглашаются, пишет ВВС.

Напомним, накануне полиция Британии сообщила об аресте двух украинцев 25 и 22 лет в связи со взрывами в Типтоне и Уолсолле на западе Англии.

21 июня в городе Уолсолл в районе мечети Айша раздался громкий взрыв. Еще один взрыв произошел 12 июля в городе Типтон близ мечети Канзул-Иман-Масджид.

В четверг полиция также обнаружила следы взрыва и обломки взрывного устройства возле центральной мечети города Вулверхэмптон на западе Англии.

МИД проверяет информацию о том, что в Великобритании задержаны именно выходцы из Украины.