В Багдаде за вечер взорвались 12 машин: 65 погибших

В результате серии терактов в Багдаде, когда одна за другой были взорваны 12 машин, вечером 20 июля погибли 65 человек.

Еще 190 получили ранения, передает Lenta.ru.

Кроме подрыва автомобилей, детонировало одно заложенное у дороги взрывное устройство, еще один взрыв произошел к югу от города.

Как сообщили в местной полиции, теракты начались после вечерней трапезы, означающей окончание дневного поста в течение священного для мусульман месяца Рамадана.

Несколько взрывов произошло и на севере Ирака.

Количество жертв терактов оказалось наибольшим с 10 июня, когда погибли 78 человек.

С начала 2013 года в Ираке погибли более 2700 человек.

Напомним, в Британии антитеррористическому подразделению полиции арестовало двух граждан Украины, арестованных по делу о взрывах в мечетях.