В Грузии прямо в центре города рухнул вертолет

В центре грузинского города Телави упал вертолет университета Илии.
В субботу в центре города Телави на востоке Грузии упал небольшой вертолет.
Об этом сообщает "Интерфакс".
В результате инцидента оба пассажира получили небольшие повреждения.
По словам очевидцев, вертолет летел очень низко и зацепил крышу жилого дома, в результате чего обрушился на здание.
Грузинские СМИ приводят слова членов экипажа, которые называют произошедшее аварийной посадкой и поясняют, что она была обусловлена неожиданно поднявшимся сильным ветром.
Чтобы посадка не произошла у жилых корпусов, экипаж попытался изменить курс.
Инцидент произошел на проспекте Алазани.
Вертолет принадлежит тбилисскому Университету Илии. Его марка не сообщается.
Напомним, недавно подобная авария произошла в Украине: в Херсонской области из-за сильного ветра совершил аварийную посадку вертолет.