В Грузии прямо в центре города рухнул вертолет

В субботу в центре города Телави на востоке Грузии упал небольшой вертолет.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В результате инцидента оба пассажира получили небольшие повреждения.

По словам очевидцев, вертолет летел очень низко и зацепил крышу жилого дома, в результате чего обрушился на здание.

Грузинские СМИ приводят слова членов экипажа, которые называют произошедшее аварийной посадкой и поясняют, что она была обусловлена неожиданно поднявшимся сильным ветром.

Чтобы посадка не произошла у жилых корпусов, экипаж попытался изменить курс.

Инцидент произошел на проспекте Алазани.

Вертолет принадлежит тбилисскому Университету Илии. Его марка не сообщается.

Напомним, недавно подобная авария произошла в Украине: в Херсонской области из-за сильного ветра совершил аварийную посадку вертолет.